Depuis décembre 2024, la directive européenne sur le port unique USB-C a rebattu les cartes : beaucoup de smartphones arrivent désormais sans chargeur dans leur boîte, et trouver un bloc d’alimentation fiable à prix raisonnable est devenu une vraie question pratique.
Le chargeur Google USB-C 30 W se distingue par son design sobre en blanc, avec une prise EU compacte adaptée à un usage quotidien ou en déplacement.
Proposé habituellement autour de 30 €, ce chargeur secteur USB-C 30 W signé Google fait l’objet d’une remise de près de 74% chez Amazon, ce qui le place au niveau tarifaire des alternatives de marques générique… avec la fiabilité d’un accessoire d’origine en prime.
Compact, universel (100-240 V) et compatible avec l’ensemble des appareils USB-C du marché, il s’adresse aussi bien aux propriétaires de Pixel récents qu’à toute personne en quête d’un bloc de recharge efficace pour le bureau ou la valise. Si vous cherchez un second chargeur sans prendre le moindre risque sur la compatibilité, c’est précisément ce type d’offre qui mérite qu’on s’y attarde
Une remise de 74% sur un accessoire devenu presque obligatoire
La réglementation européenne entrée en vigueur le 28 décembre 2024 a profondément modifié les habitudes des constructeurs : les smartphones peuvent désormais être proposés à la vente sans chargeur inclus dans la boîte, et il revient au consommateur d’en acquérir un séparément si nécessaire.
Dans ce contexte, un chargeur officiel Google à moins de 8 € représente une valeur concrète, d’autant que ce même accessoire s’affichait encore récemment à son prix catalogue de 29,99 €. La valeur perçue dépasse ici largement le simple argument du prix réduit : c’est l’assurance de disposer d’un accessoire testé et validé par le constructeur, sans compromis sur la sécurité électrique.
Power Delivery, PPS et 30 W : ce que ces sigles veulent dire pour vous
Derrière les acronymes, il y a une réalité d’usage bien concrète : ce chargeur Google supporte la norme Power Delivery (PD) jusqu’à 30 W, couplée à la technologie PPS (Programmable Power Supply), qui ajuste en temps réel la tension délivrée selon les besoins de l’appareil connecté. Le résultat pratique, c’est une montée en charge rapide et sécurisée, capable d’atteindre environ 50% de batterie en une trentaine de minutes sur un smartphone compatible.
Comme le rappelle le comparatif des meilleurs chargeurs USB-C de la rédaction Clubic, 30 W constitue d’ailleurs le palier idéal pour recharger n’importe quel iPhone à sa vitesse maximale, et s’avère suffisant pour la très grande majorité des smartphones Android du moment. Ce chargeur fonctionne avec toute la gamme Pixel, mais aussi avec les Samsung Galaxy, les iPhone 12 et suivants, ou encore les petits ultrabooks alimentés en USB-C.
Face aux alternatives, où se situe vraiment ce chargeur Google ?
À ce niveau de prix, le bloc Google USB-C 30 W se retrouve en concurrence directe avec des références comme l’Anker 511 ou le Belkin Boost Charge 30 W, que la rédaction Clubic cite régulièrement parmi ses recommandations dans cette catégorie. Il n’embarque en revanche qu’un seul port USB-C et est vendu sans câble : deux points qui peuvent nécessiter un achat complémentaire si vous partez de zéro.
Ce qu’il faut vraiment peser avant de valider l’achat
Un accessoire de marque officielle rassure, mais il convient de rester lucide sur ce qu’il offre réellement. Les tests menés par la rédaction à l'époque sur les Pixel 8 et 8 Pro ont ainsi révélé que ce chargeur 30 W permet de passer de 0 à 100% en environ 77 minutes ; une durée honnête, mais sans prétention à rivaliser avec les chargeurs ultrarapides 65 W ou 100 W qui équipent certains concurrents.
✅ Les points forts
- Tarif exceptionnel pour un accessoire officiel : 7,89 € au lieu de 29,99 €
- Compatibilité universelle avec tous les appareils USB-C (smartphones, tablettes, petits ultrabooks)
- Prise en charge de Power Delivery 3.0 et PPS pour une charge rapide et adaptée à chaque appareil
- Format compact et léger (environ 71 g), pensé pour les déplacements
- Alimentation universelle 100-240 V, utilisable dans toute l’Europe et à l’international
- Fabriqué avec 50% de matière plastique recyclée post-consommation
❌ Les points faibles
- Vendu sans câble USB-C : prévoir un achat complémentaire si vous n’en disposez pas
- Un seul port USB-C : impossible de recharger deux appareils en même temps
- Gabarit légèrement plus encombrant que les chargeurs GaN de même puissance proposés par la concurrence
- Puissance insuffisante pour les PC portables exigeants au-delà de 30 W
✅ Le verdict de la rédaction :
À 7,89 €, le chargeur Google USB-C 30 W change réellement de dimension et devient une option crédible là où, à 29,99 €, il peinait à convaincre face à des alternatives tierces souvent mieux loties. Ce bon plan s’adresse en priorité aux nouveaux propriétaires de Pixel, aux utilisateurs ayant reçu un smartphone sans accessoire de charge dans la boîte, ou à toute personne cherchant un second bloc fiable pour le bureau ou les voyages.
Si votre tiroir déborde déjà de chargeurs USB-C en parfait état de marche, inutile de foncer : en revanche, si vous avez besoin de muscler votre setup de recharge sans dépenser plus que le prix d’un sandwich, l’offre est là, et elle ne devrait pas durer.
