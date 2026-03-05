Le chargeur Google USB-C 30 W se distingue par son design sobre en blanc, avec une prise EU compacte adaptée à un usage quotidien ou en déplacement.

Proposé habituellement autour de 30 €, ce chargeur secteur USB-C 30 W signé Google fait l’objet d’une remise de près de 74% chez Amazon, ce qui le place au niveau tarifaire des alternatives de marques générique… avec la fiabilité d’un accessoire d’origine en prime.

Compact, universel (100-240 V) et compatible avec l’ensemble des appareils USB-C du marché, il s’adresse aussi bien aux propriétaires de Pixel récents qu’à toute personne en quête d’un bloc de recharge efficace pour le bureau ou la valise. Si vous cherchez un second chargeur sans prendre le moindre risque sur la compatibilité, c’est précisément ce type d’offre qui mérite qu’on s’y attarde