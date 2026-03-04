Un bon SSD NVMe se juge aussi sur ce que vous ressentez en usage réel. Avec ses débits annoncés, le 990 Pro peut réduire les temps de chargement dans les gros jeux, accélérer la copie de fichiers lourds et fluidifier certains workflows (cache, proxies, export) en montage vidéo.

Côté thermique, Samsung met en avant une gestion de la chaleur (revêtement nickel sur le contrôleur, fonctions de contrôle type “Dynamic Thermal Guard”) pour limiter la surchauffe et les baisses de régime lors des écritures prolongées.

Et pour le suivi, l’outil Samsung Magician reste pratique pour surveiller l’état du disque et appliquer les mises à jour de firmware, un réflexe que nous recommandons aussi dans nos guides et comparatifs SSD sur Clubic.