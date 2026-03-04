Bonne nouvelle si votre PC manque d’espace rapide : le Samsung 990 Pro 2 To repasse à un tarif nettement plus doux. À 269,90 € au lieu de 388,99 €, l’offre mérite un détour… à condition d’avoir une machine compatible et un usage qui justifie ce niveau de SSD.
Un SSD haut de gamme qui baisse, c’est souvent le bon moment pour envisager une mise à niveau. Le Samsung 990 Pro (NVMe, M.2 2280, PCIe 4.0) vise clairement les PC orientés gaming, création et productivité qui tirent profit de débits élevés et d’une faible latence.
Affiché à 269,90 € (contre 388,99 €), ce bon plan s’adresse surtout à ceux qui veulent 2 To rapides sans basculer sur des plateformes PCIe 5.0 plus coûteuses.
Une baisse de prix intéressante sur 2 To
Un écart de près de 120 € change la donne sur un SSD premium. À ce niveau, on n’achète pas seulement de la capacité, mais aussi une solution pensée pour encaisser des charges lourdes (jeux, gros projets, bibliothèques médias, VM) tout en maintenant de bonnes performances.
Le 990 Pro annonce jusqu’à en lecture et en écriture en séquentiel, à condition d’être sur une plateforme PCIe 4.0 bien configurée. Et si vous venez d’un SSD SATA ou d’un NVMe PCIe 3.0, le saut en réactivité au quotidien peut être très sensible.
Des performances utiles, pas juste “des Mo/s”
Un bon SSD NVMe se juge aussi sur ce que vous ressentez en usage réel. Avec ses débits annoncés, le 990 Pro peut réduire les temps de chargement dans les gros jeux, accélérer la copie de fichiers lourds et fluidifier certains workflows (cache, proxies, export) en montage vidéo.
Côté thermique, Samsung met en avant une gestion de la chaleur (revêtement nickel sur le contrôleur, fonctions de contrôle type “Dynamic Thermal Guard”) pour limiter la surchauffe et les baisses de régime lors des écritures prolongées.
Et pour le suivi, l’outil Samsung Magician reste pratique pour surveiller l’état du disque et appliquer les mises à jour de firmware, un réflexe que nous recommandons aussi dans nos guides et comparatifs SSD sur Clubic.
Le 990 Pro face au reste du marché
Un SSD PCIe 4.0 haut de gamme comme celui-ci se place entre les modèles “bon rapport capacité/prix” et les solutions PCIe 5.0 qui exigent une config récente, chauffent davantage et coûtent encore cher. Il n’apportera pas de magie sur une machine limitée (port en PCIe 3.0, CPU ancien, usage léger), mais il garde du sens si vous cherchez un stockage rapide, durable et polyvalent.
Les vérifications à faire avant de craquer
Un achat de SSD M.2 se décide aussi sur la compatibilité. Vérifiez que votre PC dispose d’un slot M.2 NVMe au bon format (souvent 2280) et que votre carte mère propose bien du PCIe 4.0 si vous visez les meilleurs débits.
Et si l’objectif est une console type PS5, gardez en tête que Sony recommande l’usage d’un dissipateur : selon votre configuration, il faudra choisir une version “avec heatsink” ou en ajouter un (le modèle listé ici semble être la version standard, sans dissipateur intégré).
✅ Les points forts
- Débits séquentiels annoncés élevés en PCIe 4.0, utiles pour gros jeux et projets lourds
- Capacité 2 To confortable pour bibliothèques Steam, rushes vidéo et data
- Gestion thermique annoncée (nickel, contrôle de température) pour limiter le throttling
- Logiciel Samsung Magician pour santé S.M.A.R.T., maintenance et mises à jour firmware
- Format M.2 2280 courant, intégration facile sur la plupart des cartes mères récentes
❌ Les points faibles
- Prix encore “premium” hors promotion, face à des PCIe 4.0 moins chers
- Gains limités si votre PC est en PCIe 3.0 (le SSD fonctionne, mais bridé)
- Pour PS5, un dissipateur est fortement recommandé, ce n’est pas forcément inclus ici
- Performances sensibles au refroidissement du boîtier en usage soutenu (écritures longues)
- Mise à jour de firmware à faire sérieusement via Magician pour partir sur une base saine
✅ Verdict de la rédaction :
Une promo autour de 269,90 € rend le Samsung 990 Pro nettement plus cohérent pour qui cherche un SSD PCIe 4.0 rapide et durable, sans payer le ticket d’entrée du PCIe 5.0. L’offre s’adresse en priorité aux joueurs PC, aux créateurs et à ceux qui manipulent de gros fichiers et veulent un stockage principal très réactif.
Vous pouvez passer votre chemin si votre machine est limitée au PCIe 3.0 et que votre usage se résume à de la bureautique, ou si vous cherchez avant tout le meilleur prix au téraoctet. Si votre config est compatible, c’est typiquement le genre de baisse qui justifie enfin l’upgrade vers 2 To confortables.
