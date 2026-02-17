L’offre Drive Plus comprend 200 Go de stockage sécurisé accessibles depuis navigateur, ordinateur et mobile. L’expérience reste simple et fluide, comparable aux services classiques, mais avec un niveau de confidentialité nettement supérieur.

Vous pouvez activer la sauvegarde automatique de vos photos depuis votre smartphone iOS ou Android afin de ne plus jamais perdre un souvenir important. Les fichiers peuvent être partagés de manière sécurisée, avec mot de passe et date d’expiration. Si un document est supprimé ou modifié par erreur, il est possible de remonter jusqu’à dix ans en arrière.

Contrairement aux géants de la tech, Proton ne repose pas sur la publicité. Son modèle économique est clair : l’abonnement finance le service. Vos données ne sont ni vendues, ni exploitées pour entraîner des modèles d’IA.

Plus de 100 millions d’utilisateurs font déjà confiance à Proton. L’entreprise, fondée en 2014, s’est construite autour d’un principe simple : la vie privée doit être la norme, pas une option.