Vos photos personnelles, vos scans de passeport ou vos documents professionnels peuvent aujourd’hui être analysés par les plateformes qui les hébergent. Proton Drive propose une alternative radicale : 200 Go de stockage cloud chiffré de bout en bout pour 1 € le premier mois.
Google a la clé de votre coffre, Proton vous la laisse.
Nous stockons toute notre vie numérique dans le cloud. Photos de famille, contrats, dossiers médicaux, papiers d’identité… Pourtant, peu d’utilisateurs réalisent une chose essentielle : chez Google Drive ou Microsoft OneDrive, l’entreprise détient les clés techniques permettant d’accéder aux fichiers.
Cela ne signifie pas qu’un employé lit vos documents. Mais cela veut dire que l’accès est techniquement possible, notamment pour l’analyse automatisée, l’amélioration de services ou l’entraînement d’intelligences artificielles.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Drive
- 🔐 Chiffrement de bout en bout activé par défaut
- 🇨🇭 Protection juridique suisse et entreprise fondée au CERN
- 📦 Écosystème complet avec Proton Mail et Proton Pass
200 Go pour sécuriser toute votre vie numérique
L’offre Drive Plus comprend 200 Go de stockage sécurisé accessibles depuis navigateur, ordinateur et mobile. L’expérience reste simple et fluide, comparable aux services classiques, mais avec un niveau de confidentialité nettement supérieur.
Vous pouvez activer la sauvegarde automatique de vos photos depuis votre smartphone iOS ou Android afin de ne plus jamais perdre un souvenir important. Les fichiers peuvent être partagés de manière sécurisée, avec mot de passe et date d’expiration. Si un document est supprimé ou modifié par erreur, il est possible de remonter jusqu’à dix ans en arrière.
Contrairement aux géants de la tech, Proton ne repose pas sur la publicité. Son modèle économique est clair : l’abonnement finance le service. Vos données ne sont ni vendues, ni exploitées pour entraîner des modèles d’IA.
Plus de 100 millions d’utilisateurs font déjà confiance à Proton. L’entreprise, fondée en 2014, s’est construite autour d’un principe simple : la vie privée doit être la norme, pas une option.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
1 € pour tester une vraie alternative aux géants américains
Drive Plus 200 Go est actuellement proposé à 1 € pour le premier mois, puis renouvelé à 4,99 € par mois.
À ce niveau de prix, l’offre devient stratégique. Pour le coût d’un café, vous pouvez tester un stockage réellement chiffré et comprendre la différence entre un cloud classique et un cloud “zero access”.
|Fonctionnalité
|Proton Drive
|Google Drive
|OneDrive
|Chiffrement de bout en bout
|✅ Oui (par défaut)
|❌ Non
|❌ Non
|Accès aux données par l’entreprise
|❌ Impossible
|✅ Possible
|✅ Possible
|Utilisation pour IA / publicité
|❌ Non
|✅ Oui
|✅ Oui
|Juridiction protectrice (Suisse)
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
À tarif équivalent, Google ou Microsoft proposent du stockage, mais sans chiffrement de bout en bout réel. Les entreprises conservent les clés techniques. Chez Proton, ce verrou disparaît complètement.
Dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs qui passent à Proton Drive choisissent ensuite d’adopter Proton Mail, l’alternative sécurisée à Gmail, ainsi que Proton Pass pour gérer leurs mots de passe. Le pack devient alors une solution tout-en-un cohérente pour sortir progressivement de l’écosystème Google.
Cette logique d’écosystème justifie le prix : vous ne payez pas seulement du stockage, vous financez un modèle qui ne monétise pas vos données.
Et si vous sécurisiez aussi vos emails ?
Proton Mail fonctionne sur le même principe de chiffrement de bout en bout. Là encore, même l’entreprise ne peut pas lire vos emails. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des offres à 1 € par mois permettent de débuter facilement.
Quitter Google Drive tout en conservant Gmail laisse une porte ouverte. Centraliser Drive, Mail et mots de passe chez Proton permet d’obtenir une protection cohérente sur l’ensemble de votre vie numérique.
✅ Verdict de la rédaction :
Proton Drive s’impose comme l’une des rares alternatives sérieuses aux clouds traditionnels. Le chiffrement de bout en bout réel, la juridiction suisse et l’écosystème complet en font une solution pertinente à l’ère de l’intelligence artificielle et de l’exploitation massive des données.
L’offre à 1 € permet de tester sans risque et de mesurer concrètement la différence. Pour celles et ceux qui accordent de l’importance à la confidentialité, c’est probablement le moment le plus intéressant pour franchir le pas.
Proton Drive peut-il vraiment empêcher Google ou Microsoft de lire mes fichiers ?
Oui. Proton Drive utilise un chiffrement de bout en bout par défaut. Cela signifie que vous êtes le seul à posséder la clé de déchiffrement. Contrairement à Google Drive ou OneDrive, l’entreprise ne peut techniquement pas accéder au contenu de vos documents.
Proton Drive est-il aussi simple à utiliser que Google Drive ?
Oui. Proton Drive est accessible via navigateur, application mobile et logiciel desktop. Vous pouvez sauvegarder automatiquement vos photos, partager des fichiers avec mot de passe et restaurer d’anciennes versions, comme sur les services classiques.
Est-il intéressant d’utiliser aussi Proton Mail et Proton Pass ?
Oui, pour une protection cohérente. Associer Proton Drive à Proton Mail (alternative sécurisée à Gmail) et Proton Pass permet de sécuriser vos fichiers, vos emails et vos mots de passe au sein d’un même écosystème centré sur la confidentialité.