À l’occasion de la Saint-Valentin 2026, pCloud propose plus de 50 pour cent de réduction sur ses plans de stockage cloud à vie. Une offre valable du 5 au 17 février 2026, avec une promesse simple mais rare : un seul paiement, un accès à vie à vos fichiers.
À mesure que les années passent, nos vies se remplissent de photos, de vidéos, de documents et de souvenirs numériques. Ils s’accumulent souvent sans que l’on prenne le temps de réfléchir à leur protection sur le long terme. Abonnements mensuels, espaces saturés, services qui évoluent ou disparaissent… La question du stockage n’est plus seulement technique, elle devient presque patrimoniale. C’est dans cette logique que s’inscrit l’offre Saint-Valentin de pCloud, qui propose une approche radicalement différente : payer une fois, et conserver l’accès à ses données à vie.
L'essentiel en bref :
- Promotion Saint-Valentin 2026 du 5 au 17 février 2026
- Plus de 50 pour cent de réduction sur les plans pCloud à vie
- 1 To à vie à 199 euros au lieu de 435 euros
- 2 To à vie à 279 euros au lieu de 599 euros (meilleure offre 🔥)
- 10 To à vie à 799 euros au lieu de 1 890 euros
- Un seul paiement, aucun abonnement mensuel
Quand le stockage cloud devient une décision à long terme
La majorité des services cloud reposent sur un modèle d’abonnement. Pratique à court terme, mais coûteux sur plusieurs années. À l’inverse, le stockage à vie proposé par pCloud s’adresse à celles et ceux qui souhaitent stabiliser cette dépense une fois pour toutes.
Dans un contexte où les fichiers ne cessent de croître en volume, cette approche permet de sécuriser photos, vidéos et documents sans se demander si l’espace sera encore suffisant l’an prochain. Une fois l’accès acquis, le stockage reste disponible, sans échéance ni renouvellement.
Des souvenirs accessibles, organisés et faciles à retrouver
Avec le lancement de pCloud Photos & Souvenirs, le service dépasse la simple logique de stockage. Les photos sont automatiquement organisées par date dans une chronologie claire, ce qui facilite la navigation dans ses archives personnelles. Il devient possible de parcourir une année précise, de revivre un événement ou de retrouver une image sans passer par des dossiers complexes.
Cette fonctionnalité transforme le cloud en véritable galerie de souvenirs, pensée pour un usage quotidien, et pas uniquement comme un coffre-fort numérique.
Modifier et gérer ses photos sans quitter son cloud
Autre nouveauté notable, l’Éditeur Photo pCloud permet de retoucher ses images directement depuis l’interface. Filtres en un clic, ajustements de luminosité, contraste, recadrage ou rotation, tout se fait sans logiciel externe ni changement d’application.
Cette intégration évite les allers-retours entre services et simplifie le flux de travail, en particulier pour ceux qui souhaitent conserver une bibliothèque propre et cohérente.
Sécurité suisse et accès universel
Basé en Suisse, pCloud met en avant un cadre juridique réputé pour la protection des données. Les utilisateurs peuvent choisir entre deux centres de données, situés aux États-Unis ou au Luxembourg, selon leurs préférences.
Le service est accessible sur Windows, macOS, Linux, ainsi que sur Android et iOS, avec synchronisation instantanée entre tous les appareils. La fonction pCloud Drive agit comme un disque virtuel, sans occuper l’espace de stockage local, tandis que les sauvegardes automatiques assurent une protection continue des fichiers importants.
Verdict : une vision durable du stockage personnel
Avec cette promotion Saint-Valentin, pCloud propose plus qu’une réduction. Il met en avant une autre manière de penser le stockage cloud, moins dépendante des abonnements et plus alignée avec la valeur émotionnelle de nos souvenirs numériques. Pour celles et ceux qui souhaitent investir une fois pour protéger leurs données sur le long terme, c’est une offre sérieuse, lisible et particulièrement bien positionnée.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète