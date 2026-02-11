La majorité des services cloud reposent sur un modèle d’abonnement. Pratique à court terme, mais coûteux sur plusieurs années. À l’inverse, le stockage à vie proposé par pCloud s’adresse à celles et ceux qui souhaitent stabiliser cette dépense une fois pour toutes.

Dans un contexte où les fichiers ne cessent de croître en volume, cette approche permet de sécuriser photos, vidéos et documents sans se demander si l’espace sera encore suffisant l’an prochain. Une fois l’accès acquis, le stockage reste disponible, sans échéance ni renouvellement.