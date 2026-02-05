Photos, vidéos, documents… tout s’accumule plus vite qu’on ne l’imagine. Avec 1 To de stockage à vie proposé par Koofr pour environ 118 €, une autre manière de stocker ses données devient soudain plus simple.
On commence souvent avec quelques fichiers. Puis viennent les photos du téléphone, les vidéos, les sauvegardes automatiques, les documents de travail. Sans vraiment s’en rendre compte, l’espace se remplit et les abonnements mensuels s’additionnent. Chaque mois, le même débit pour garder ses données accessibles. L’idée d’un stockage à vie, payé une fois pour toutes, paraît alors presque inhabituelle. C’est précisément ce que propose Koofr avec cette offre, pensée pour ceux qui veulent arrêter de surveiller leur espace disponible… et leur facture.
L'essentiel de l'offre Koofr en bref :
- Koofr
- 1 To de stockage cloud à vie
- 129,99 $ (environ 118 €) avec le code KOOFR
- Paiement unique, sans abonnement mensuel
- Hébergement de fichiers, photos, vidéos et sauvegardes
Quand payer une fois devient plus logique que payer chaque mois
Le stockage en ligne est devenu un service quasi indispensable. Mais à force d’abonnements mensuels, le coût réel se dilue et finit par dépasser largement le prix d’un disque dur… sans la tranquillité d’un accès permanent depuis n’importe quel appareil.
Avec cette formule à vie, Koofr propose une autre approche. Le stockage devient un investissement ponctuel, pas une dépense récurrente. Une fois l’espace acheté, il reste disponible, sans date d’expiration ni reconduction à surveiller.
Au quotidien, ce que Koofr change vraiment
Koofr ne cherche pas à remplacer tous les usages professionnels avancés du cloud. Il se concentre sur quelque chose de plus concret : stocker, organiser et retrouver ses fichiers facilement.
L’interface permet d’accéder à ses documents depuis un navigateur ou une application, de centraliser ses données et de les partager si nécessaire. Pour beaucoup d’utilisateurs, cela suffit largement pour les photos personnelles, les documents importants ou les sauvegardes de long terme.
Le principal changement se fait surtout dans la tête : plus besoin de trier en permanence pour libérer de l’espace.
✅ Les points forts
❌ Les limites
- 1 To de stockage à vie, sans abonnement mensuel.
- Paiement unique, plus facile à anticiper sur le long terme.
- Accès aux fichiers depuis plusieurs appareils.
- Solution adaptée aux usages personnels et aux archives.
- Pas conçu comme une plateforme collaborative avancée.
- Moins d’intégrations que certains services très orientés entreprise.
- Le stockage à vie repose sur la pérennité du service, comme toute solution cloud.
Verdict : la fin de l'abonnement cloud au meilleur prix
À environ 118 € pour 1 To à vie, Koofr ne promet pas de révolutionner le cloud. Il propose quelque chose de plus discret, mais souvent plus rassurant : mettre fin à la logique d’abonnement pour le stockage personnel. Pour les utilisateurs qui veulent conserver leurs données sur le long terme sans surveiller chaque mois leur quota ou leur facture, cette offre apporte une vraie sensation de liberté.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €