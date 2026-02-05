Koofr ne cherche pas à remplacer tous les usages professionnels avancés du cloud. Il se concentre sur quelque chose de plus concret : stocker, organiser et retrouver ses fichiers facilement.

L’interface permet d’accéder à ses documents depuis un navigateur ou une application, de centraliser ses données et de les partager si nécessaire. Pour beaucoup d’utilisateurs, cela suffit largement pour les photos personnelles, les documents importants ou les sauvegardes de long terme.

Le principal changement se fait surtout dans la tête : plus besoin de trier en permanence pour libérer de l’espace.