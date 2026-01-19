L’offre pCloud Premium Plus 2 To Lifetime donne accès à un espace cloud massif et ultra-performant, conçu aussi bien pour les particuliers exigeants que pour les professionnels.

Vous pouvez téléverser des fichiers de toute taille, sans limitation de vitesse, et restaurer des versions précédentes de vos documents jusqu’à 30 jours en arrière. En cas d’erreur ou de suppression accidentelle, vos données restent récupérables.

pCloud excelle aussi dans le partage et la collaboration : liens protégés par mot de passe, dossiers partagés, demandes de téléversement et pages de partage personnalisées. Idéal pour travailler à plusieurs ou envoyer des fichiers volumineux en toute sécurité.

Côté multimédia, le service intègre un lecteur audio et vidéo performant pour diffuser vos contenus en streaming, sans téléchargement local. Vos photos, musiques et vidéos restent accessibles partout, même hors connexion, avec synchronisation automatique dès le retour du réseau.

Enfin, pCloud permet de sauvegarder des données provenant de services tiers, facilitant la migration ou la centralisation de vos fichiers depuis différentes plateformes.