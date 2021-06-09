L'offre Pro, facturée 6,66 euros par utilisateur et par mois avec un minimum de 3 utilisateurs, propose 6 To de stockage de base extensible jusqu'à 106 To. Cette formule inclut des fonctionnalités avancées comme la recherche dans le contenu des fichiers et l'intégration de Microsoft Office Online. kDrive Pro passe à 5,92 par utilisateur et par mois sur trois ans.

L'extension de stockage s'effectue par paliers de 5 To pour 36 euros par mois sur les offres Team et Pro. Une PME sera donc en mesure d'adapter précisément la capacité à ses besoins.

Toutes les offres incluent une période d'essai de 30 jours avec résiliation possible à tout moment pendant cette phase. Un moyen de paiement doit cependant être renseigné lors de l'inscription, mais aucun prélèvement n'intervient en cas d'annulation pendant la période d'essai.

Passer de 15 Go gratuits à 3To…. C'est un peu radical à notre goût ! D'autant que la concurrence propose des paliers à 100 Go, 200 Go, 500 Go ou 1 To. Infomaniak reste sous la barre symbolique des 5€ mais une option à moins de 2€ offrirait plus de flexibilité, avec certes quelques déclassements de clients actuels mais aussi plus de nouveaux abonnés à fidéliser et à faire monter en gamme.