kDrive, le service de stockage cloud de l'hébergeur suisse Infomaniak, se positionne comme une alternative sécurisée aux géants américains du secteur. Cette solution de stockage collaboratif développée et hébergée en Suisse tente de combiner souveraineté des données, sécurité renforcée et respect de la vie privée. Pari réussi ?
À l'instar de Google Drive ou OneDrive, kDrive s'adresse à un public varié, des particuliers souhaitant sécuriser leurs données personnelles aux entreprises recherchant une solution de stockage. Le service d'Infomaniak se distingue par son engagement environnemental et sa conformité totale au RGPD et à la nouvelle loi suisse sur la protection des données (nLPD).
Voyons comment le service a évolué ces dernières années avec une mise à jour de notre avis. Que vaut Infomaniak kDrive en 2025 ?
- mood15 Go d'espace gratuit
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Présentation de kDrive
kDrive, c'est donc la solution de stockage cloud d'Infomaniak, une entreprise suisse indépendante fondée il y a plus de 30 ans. Le service propose un stockage collaboratif sécurisé capable de gérer jusqu'à 106 To de données selon les formules proposées. L'infrastructure repose sur des datacenters de type TIER 3+ situés à Genève, avec donc un contrôle total sur l'hébergement des données.
L'architecture technique du service repose sur un système de triple sauvegarde : chaque fichier est automatiquement répliqué sur trois supports physiques distincts répartis sur deux datacenters différents. Bien évidemment, cette redondance physique pour éviter toute perte de données tout en maintenant une disponibilité constante du service.
On ne peut s'empêcher un petit grincement : comme Infomaniak Mail, l'interface de kDrive est elle-aussi enclavée dans le nouvel environnement graphique de kSuite avec cette nouvelle barre latérale de gauche inutile et redondante avec le menu positionné en haut à droite.
Y a-t-il une offre gratuite chez kDrive ?
Infomaniak propose une offre gratuite baptisée "my kSuite" laquelle inclut 15 Go de stockage kDrive. Notons que contrairement à Gmail, cet espace n'est pas partagé. En effet, la formule gratuite s'accompagne de 20 Go de stockage dédié aux e-mails et d'une adresse mail sécurisée avec les domaines @etik.com, @ik.me ou @ikmail.com.
L'offre gratuite intègre aussi la version web de OnlyOffice pour l'édition de documents en ligne, permettant de créer et modifier des fichiers Word, Excel et PowerPoint directement depuis l'interface web. Les utilisateurs bénéficient également de SwissTransfer pour envoyer jusqu'à 50 Go de données avec une conservation de 30 jours, ainsi que de kMeet pour les visioconférences gratuites et illimitées.
Infomaniak précise que son modèle économique repose exclusivement sur la vente de solutions payantes, sans analyse ni revente des données personnelles. Marc Oehler, CEO d'Infomaniak, ajoute d'ailleurs : "notre modèle d'entreprise est de protéger les données, pas de les vendre". D'une certaine manière, l'approche de l'entreprise est donc assez similaire à celle de Proton.
L'offre gratuite présente bein entendu certaines limitations techniques par rapport aux formules payantes. Elle ne permet pas d'ajouter des utilisateurs supplémentaires ni d'étendre l'espace de stockage au-delà des 15 Go alloués. Les fonctionnalités avancées, comme les boites de dépôt de fichiers ou l'indexation poussée des contenus, restent réservées aux offres payantes.
La synchronisation des fichiers
Le système de synchronisation de kDrive fonctionne de manière bidirectionnelle entre l'application web, les applications mobiles iOS et Android, et les applications de bureau pour Windows, macOS et Linux.
Au démarrage, kDrive proposera d'activer Lite Sync. Il s'agit de la technologie maison permettant de retrouver sur sa machine l'ensemble de ses documents stockés en ligne sans devoir les télécharger en local. Lite Sync propose de cliquer droit sur un document ou un dossier pour le rendre disponible en mode déconnecté. Mentionnons que Lite Sync est en bêta depuis des années…
Les fichiers synchronisés restent accessibles et modifiables même sans accès Internet. Une fois la connexion rétablie, kDrive synchronise automatiquement tous les changements effectués pendant la période d'indisponibilité réseau.
Au sein des paramètres de kDrive, il est possible d'exclure la synchronisation de certains fichiers en précisant leur extension. Afin de réduire la consommation de bande passante, nous retrouvons une option pour demander confirmation avant la synchronisation des contenus de plus de 500 Mo.
Bon point : kDrive propose également de synchroniser sur ses serveurs n'importe quel dossier local de votre machine en le mappant vers un répertoire en ligne.
Le client de kDrive est donc relativement complet. Il ne manque plus que la possibilité d'effectuer des sauvegardes ou archives unidirectionnelles vers les serveurs d'Infomaniak.
Notons au passage que l'architecture Linux est pris en charge, y compris sur les processeurs ARM, bien que certaines fonctionnalités comme Lite Sync et le menu contextuel restent indisponibles. Infomaniak assure un support officiel uniquement pour Ubuntu 22.04 LTS avec les environnements de bureau GNOME ou KDE.
Partage et collaboration
kDrive propose des mécanismes de partage permettant de contrôler précisément l'accès aux fichiers et dossiers. Les liens de partage peuvent être protégés par mot de passe sans nécessiter de compte Infomaniak pour les destinataires. Les partage peuvent être effectués facilement soit depuis l'interface Web, soit depuis l'explorateur de fichiers.
La gestion des droits s'effectue de manière granulaire avec possibilité de définir des permissions spécifiques pour chaque utilisateur : lecture seule, modification, ou administration complète. Les durées d'expiration des partages sont configurables, permettant de limiter l'accès dans le temps selon les besoins du projet.
Réservées aux abonnés payants, les boîtes de dépôt (drop box) inversent le principe traditionnel du partage en permettant à des personnes externes d'envoyer des fichiers directement dans un kDrive. Cette fonctionnalité cible sans doute davantage les entreprises, par exemple, pour collecter des documents de la part de clients ou partenaires sans leur donner accès à l'ensemble du stockage.
Au passage, la personnalisation des liens de partage et des boites de dépôt permet d'adapter l'interface aux couleurs et au logo de l'entreprise. Avec une option supplémentaire, les utilisateurs peuvent même utiliser une URL personnalisée.
La suite bureautique OnlyOffice est intégrée au service et permet la collaboration en temps réel sur les documents. Plusieurs utilisateurs peuvent simultanément modifier un même fichier Word, Excel ou PowerPoint avec synchronisation instantanée des modifications. Des outils de révision et de commentaires sont également de la partie.
La prise en charge des médias
Les utilisateurs souhaitant migrer depuis les GAFAM entendent non seulement remplacer OneDrive ou Google Drive, mais également pouvoir gérer leurs médias. Infomaniak n'ayant pas de service dédié aux photos et vidéos, il est donc important qu'il puisse a minima concurrencer Google Photos.
Autant le dire tout de suite, l'expérience est plutôt…. à revoir.
kDrive a quelques atouts à revendiquer, à commencer par son système d'indexation dopé à l'intelligence artificielle. Cette technologie analyse automatiquement le contenu des images pour permettre des recherches par mots-clés sur les éléments visuels présents dans les clichés.
La sauvegarde automatique des photos et vidéos depuis les appareils mobiles s'effectue en temps réel selon la configuration choisie. Les utilisateurs peuvent définir si la sauvegarde s'active uniquement en Wi-Fi ou également sur les réseaux mobiles. Depuis l'application mobile, il est possible de choisir un répertoire cible pour stocker ses photos et même de générer des sous-dossiers par mois. Nous avons donc une arborescence fixe, statique, et…. disons-le, datée.
Sur l'interface web, plusieurs agencements sont proposés afin de retrouver une galerie avec des options de diaporama.
Le système de versioning conserve automatiquement les anciennes versions des fichiers multimédias modifiés. Cette "machine à remonter le temps" permet de récupérer une version antérieure d'un fichier, même après des modifications importantes. La durée de conservation varie selon l'offre : 60 jours pour 100 versions sur Solo et Team, 120 jours pour 200 versions sur Pro.
L'application mobile a aussi quelques cartes à jouer. Celle-ci intègre un scanner de documents utilisant l'appareil photo pour numériser directement des papiers dans le cloud. Il est également possible de créer ou d'éditer directement des documents Word, Excel ou Powerpoint sans devoir passer par un outil tiers, plutôt pratique et bien pensé.
Gros gros problème en revanche concernant la section Photos de l'application mobile. En effet, cette dernière n'affiche pas simplement les clichés de la pellicule du smartphone, mais absolument tous les autres graphiques pouvant potentiellement se trouver au sein de vos fichiers et dossiers sur kDrive. On y retrouve alors des visuels enfouis depuis des années insérés au sein de fichiers PDF, HTML…, des icônes, des images précédemment utilisée dans des articles de Clubic placées dans des répertoires spécifiques, des captures d'écran et même… les emoji d'iOS (?)… Autant dire qu'on ne comprend pas l'intérêt.
Plutôt qu'une arborescence obsolète et d'un pêle-mêle grossièrement filtré sur les extensions jpg, png et cie, Infomaniak gagnerait certainement à proposer une section vraiment pensée pour la gestion des photos avec la création d'albums, d'albums partagés, voire collaboratifs, des outils d'édition, un système de libellés, une section de favoris, ou un dispositif de reconnaissance faciale sécurisé comme celui d'ente.io. Le seul point positif de cette structure par dossiers et sous-dossiers, c'est que les photos de la pellicule du smartphone se synchronisent en toute transparence sur l'ordinateur dans le dossier cible sélectionné depuis l'appareil. Mais pour les consulter, il faudra de toute façon les rendre disponibles hors ligne. Bref, il reste donc pas mal de travail avant de pouvoir attirer les adeptes de Google Photos.
Les différentes offres proposées par kDrive
La gamme kDrive se décline en trois formules principales : Solo, Team et Pro, chacune adaptée à des besoins spécifiques. L'offre Solo, facturée 4,99 euros par mois sur 12 mois (dégressif à 4,43€/mois sur trois ans). Elle inclut 3 To de stockage pour un utilisateur unique avec impossibilité d'extension. Cette formule convient aux freelances ou particuliers ayant des besoins importants en stockage personnel.
kDrive Team, proposé à 10 euros par mois sur 12 mois (ou 8,89€/mois sur trois ans), permet de gérer jusqu'à 6 utilisateurs avec 3 To de stockage de base extensible jusqu'à 18 To. Cette offre cible les petites équipes souhaitant partager un espace de stockage commun avec des fonctionnalités collaboratives intégrées.
L'offre Pro, facturée 6,66 euros par utilisateur et par mois avec un minimum de 3 utilisateurs, propose 6 To de stockage de base extensible jusqu'à 106 To. Cette formule inclut des fonctionnalités avancées comme la recherche dans le contenu des fichiers et l'intégration de Microsoft Office Online. kDrive Pro passe à 5,92 par utilisateur et par mois sur trois ans.
L'extension de stockage s'effectue par paliers de 5 To pour 36 euros par mois sur les offres Team et Pro. Une PME sera donc en mesure d'adapter précisément la capacité à ses besoins.
Toutes les offres incluent une période d'essai de 30 jours avec résiliation possible à tout moment pendant cette phase. Un moyen de paiement doit cependant être renseigné lors de l'inscription, mais aucun prélèvement n'intervient en cas d'annulation pendant la période d'essai.
Passer de 15 Go gratuits à 3To…. C'est un peu radical à notre goût ! D'autant que la concurrence propose des paliers à 100 Go, 200 Go, 500 Go ou 1 To. Infomaniak reste sous la barre symbolique des 5€ mais une option à moins de 2€ offrirait plus de flexibilité, avec certes quelques déclassements de clients actuels mais aussi plus de nouveaux abonnés à fidéliser et à faire monter en gamme.
Sécurité et confidentialité des données
L'infrastructure de kDrive repose sur plusieurs couches de protection complémentaires. L'entreprise explique que l'emplacement des datacenters reste confidentiel et leur accès physique est sécurisé par plusieurs sas avec système de contrôle biométrique.
Il est bien entendu possible de configurer l'authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité des comptes utilisateur. Avec kAuth, Infomaniak propose d'ailleurs sa propre application générant des codes 2FA. Notons aussi la prise en charge des clés physiques Yubikey.
Si les choses sont en train de changer, soulignons tout de même que la société est assujettie aux lois suisses, pour l'heure favorables à la vie privée des internautes. L'entreprise échappe aux législations extraterritoriales comme le Patriot Act américain. À l'heure actuelle, aucune administration ne peut accéder aux informations personnelles sans accord explicite d'un juge.
Le chiffrement des données utilise le standard AES 128 bits, lequel est appliqué systématiquement à tous les fichiers stockés. Cette protection au repos rend les données inexploitables même en cas d'accès non autorisé aux serveurs physiques.
La politique de confidentialité d'Infomaniak garantit l'absence d'analyse ou de revente des données personnelles. D'ailleurs, pour l'offre Pro, l'indexation du contenu des fichiers est même désactivée par défaut.
Si nous avons un chiffrement AES 128 bits côté serveur, notons que contrairement à Proton qui génère les clés sur l'appareil de l'utilisateur, ici, elles sont générées par Infomaniak. L'entreprise promet un chiffrement pas clé personnelle depuis des années - les fameux coffres-forts - mais ce dernier n'a toujours pas vu le jour et n'est indiqué que pour l'abonnement kDrive Pro. À l'inverse, Proton Drive propose une enclave sécurisée pour tout le monde, y compris les comptes gratuits. Autre différence, kDrive, n'est pas open source et ne peut donc pas être audité.
Nous pourrions conseiller d'utiliser un logiciel open source comme Cryptomator pour gérer le chiffrement de bout en bout, mais ce dernier nécessiterait un accès WebDAV. Or il s'agit d'une option réservée aux comptes payants à partir de l'offre kDrive Solo.
Assistance et support utilisateur
Infomaniak propose un support client multicanal adapté aux différents profils d’utilisateurs. Toutes les offres bénéficient d’une assistance par e‑mail. Si par le passé le support téléphonique était réservé aux abonnés de l’offre Pro, ce dernier est désormais disponible pour l'ensemble des utilisateurs, y compris ceux de la version gratuite de kSuite. Un chat en ligne est également disponible pour des échanges instantanés, avec la possibilité de partager des captures d’écran ou des liens pour faciliter le diagnostic.
Infomaniak dispose aussi d'une vaste base de connaissances abordant diverses thématiques : la synchronisation, la sécurité, la collaboration ou la compatibilité système.
Autre bon point : pour faciliter la transition vers kDrive, Infomaniak intègre des outils de migration permettant d’importer simplement des données depuis Google Drive, Dropbox, OneDrive, NextCloud ou WebDAV.
kDrive d'Infomaniak se démarque de la concurrence avec des tarifs très agressifs, deux fois moins cher que Google Drive, Dropbox ou pCloud. On regrette l'absence de certaines fonctionnalités : chiffrement de bout en bout en local, synchronisation différentielle, compression des données pour les transferts. Sinon, l'interface web s'avère assez simple et intuitive à utiliser au quotidien tout comme les clients bureau et mobiles.
kDrive tire son épingle du jeu grâce à de bonnes performances. On apprécie également le versionnage des fichiers, le large éventail de fonctionnalités de partage et de collaboration, et les outils kSuite, issus d'un partenariat avec OnlyOffice et 100 % compatibles avec Microsoft Office. L'entreprise gagnerait certainement à proposer une offre de 500 Go ou 1 To pour moins de 2€ afin de mieux se positionner face à Apple ou Google. Gros point faible : la gestion des photos archaïque et grossière
- Tarifs compétitifs
- Vitesse de transfert rapide
- Options de partage et de collaboration avancées
- Suite bureautique intégrée
- 15 Go ou 3 To, pas d'offre intermédiaire (!)
- Pas de chiffrement de bout en bout en local
- Section photo inutilisable sur mobile
- Intégration graphique à kSuite redondante