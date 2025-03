Squeak

Tous les pays sont concernés. Peut-être dans un an, dans deux ans, ou 5 ans, voire plus… La notion de vie privée n’existera plus, il faut se rendre à l’évidence. Une personne n’aura que deux choix à l’avenir : accepter d’être surveillée ou se passer d’Internet, de réseaux sociaux, de téléphone etc. Et honnêtement, tout ce cirque commence à m’irriter car j’ai bel et bien le sentiment que cela ne vise pas la sécurité dans un but premier.