Fin d'un mythe : en Suisse, au royaume de la confidentialité, la surveillance de masse se confirme

Le système est assez établi pour que le Département de la défense ait admis, dans les documents judiciaires consultés, que les communications « domestiques » étaient bien lues. Point encore plus litigieux, la surveillance serait non seulement massive, mais aussi particulièrement indiscriminée. Ainsi, comme le souligne Republik, le caractère secret de correspondances traditionnellement protégées, comme les échanges entre les avocats et leurs clients, ou les journalistes et leurs sources, est mis en danger.

La nouvelle risque de faire d'autant plus polémique qu'à l'époque du vote, plusieurs hauts dirigeants du Service de renseignement de la Confédération avaient publiquement assuré que la loi n'entraînerait pas de surveillance, que celle-ci n'était pas planifiée, et qu'aucun citoyen suisse ne serait de son fait espionné, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Le document d'explication envoyé avec le matériel de vote indiquait par ailleurs que cette réglementation était « si étroite que ce moyen ne peut être utilisé que contre des menaces spécifiques et qu'une surveillance globale de tous les citoyens est exclue. » Le résultat est semble-t-il légèrement différent.