ProtonMail, Threema, Tutanota et Tresorit lancent un appel à l'UE pour ne pas affaiblir le chiffrement

« Une sécurité avec le chiffrement et malgré le chiffrement » : c'est le nom de la résolution très ambiguë adoptée par le Conseil européen le mois dernier. Et pour ProtonMail, Tutanota, Threema et Tresorit, c'est également une manière de se couvrir et se préparer au déploiement de backdoors, ou portes dérobées.

À la suite de la vague d'attentats perpétrés en France et en Autriche, les pays de l'Union européenne se sont rassemblés afin de convenir de mesures permettant de mieux lutter contre les actes terroristes. Parmi celles-ci, la question du chiffrement des données, et notamment sur les messageries, a été soulevée.

Il en a découlé un texte ambigu qui précise que si l'Union européenne reconnaît le chiffrement comme une technologie essentielle pour « protéger les droits fondamentaux », elle peut également être utilisée à mauvais escient.

Le texte expliquait ainsi : « Il faut veiller à ce que les autorités répressives et judiciaires compétentes soient en mesure d'exercer leurs pouvoirs légaux, tant en ligne que hors ligne, pour protéger nos sociétés et nos citoyens. »