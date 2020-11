La France pousse l'UE à affaiblir le chiffrement des messageries

Le chiffrement des communications poserait un problème dans la collecte de preuves pour démanteler des réseaux terroristes. Les fruits de ces réflexions n'ont pas été publiés sur le site de la Commission européenne. Toutefois, ORF a pu récupérer un document. Dans ce dernier, le conseil des ministres de l'Union européenne explique :

« L'Union européenne soutient pleinement le développement, la mise en œuvre et l'utilisation d'un cryptage fort. Le cryptage est un moyen nécessaire pour protéger les droits fondamentaux et la sécurité numérique des gouvernements, des industries et des sociétés. Dans le même temps, l'Union européenne doit garantir la capacité des autorités compétentes dans le domaine de la sécurité et de la justice pénale, par exemple le droit des autorités répressives et judiciaires à exercer leurs pouvoirs légaux, en ligne et hors ligne. »