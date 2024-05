En Grande-Bretagne, les identifiants "admin" et "password" sont désormais interdits. Quid de l’Europe ?

Le monde d'internet est un monde dangereux, où de nombreux pirates guettent la moindre occasion de faire des dégâts, comme on l'a encore vu récemment après l'attaque ciblant l'hôpital de Cannes. Alors, pour éviter de faciliter la tâche de ces pirates, il est souvent rappelé aux internautes la nécessité de bénéficier d'un mot de passe solide, voire d'une double authentification. Et pour obtenir de meilleurs résultats, la loi commence à imposer des contraintes. Et ça débute au Royaume-Uni.