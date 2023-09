Avant la France, le Royaume-Uni adopte sa loi sur la sécurité numérique, et elle fait polémique

Il aura fallu quatre ans de débats et de discussions pour que le Parlement britannique adopte son projet de la loi sur la sécurité en ligne. L'Online Safety Bill, qui prévoit une série de mesures visant à protéger les citoyens, et en particulier les mineurs, lors de leur navigation sur les réseaux sociaux et Internet, a franchi l'ultime étape parlementaire cette semaine. Elle devrait être rapidement promulguée, même si certaines de ses mesures sont considérées comme une entorse sérieuse à la vie privée de nos voisins britanniques.