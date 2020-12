Modération des contenus : le Royaume-Uni veut sanctionner les géants du numérique avec des amendes colossales

La menace pèsera au-dessus des services et entreprises du secteur qui ne parviennent pas à limiter ni à supprimer assez rapidement les contenus haineux et illégaux de leurs plateformes. La protection des enfants, la lutte contre les intimidations, les fausses informations, le terrorisme et le combat contre la pédopornographie sont autant de pans qui devraient être couverts par la future loi britannique. « Nous entrons dans une nouvelle ère de responsabilité pour la technologie afin de protéger les enfants et les utilisateurs vulnérables, de restaurer la confiance dans ce secteur et d'inscrire dans la loi des garanties pour la liberté d'expression » a déclaré le secrétaire d'État britannique au Numérique, Oliver Dowden.