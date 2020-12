Mozilla, Twitter et d'autres entreprises veulent s'assurer que l'UE ne menacera pas les droits humains

Dans leur lettre, Twitter, Mozilla, Automattic et Vimeo expliquent vouloir établir une discussion quant à la modération des discussions afin de déterminer quels types de contenus peuvent être jugés illégaux ou nuisibles.

« Malheureusement, la conversation actuelle est trop souvent régie par le seul prisme de la suppression de contenu, et le succès est jugé uniquement en termes de nombre de contenus supprimés, toujours plus important, dans une laps de temps de plus en plus court... »

Les entreprises ajoutent également qu'une loi globale appliquée de la même manière à tous les acteurs du numérique manquerait de flexibilité pour favoriser l'innovation des start-up. À l'inverse, cette loi pourrait consolider les grandes entreprises disposant de plus de ressources pour se mettre en conformité.

« En effet, la suppression de contenus ne peut pas être le seul paradigme de la politique d’Internet, en particulier en ce qui concerne le phénomène du contenu "légal mais nuisible". Une telle approche ne profiterait qu'aux très grandes entreprises de notre industrie ».

Dans cette lettre, il est également expliqué qu'une loi trop stricte ne permettrait pas d'anticiper les innovations futures, comme les hébergements décentralisés des données et des contenus.

Twitter, Mozilla, Automattic et Vimeo espèrent ainsi voir une loi prenant en compte et mettant en valeur les droits humains avant tout. Une telle approche permettrait en effet, selon leurs dires, de « transcender les entreprises et les cycles technologiques ».