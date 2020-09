La Commission européenne veut muscler son arsenal contre les géants de la tech

L'Union européenne pense que les mesures actuelles ne suffisent plus. Elle veut ainsi s'armer de nouveaux pouvoirs afin de pouvoir renforcer les sanctions prononcées à l'encontre des grandes entreprises du numérique. Le Financial Times a relayé, dimanche, les propos du commissaire européen au Marché intérieur, l'ancien ministre Thierry Breton, qui estime que l'arsenal de sanctions actuellement à disposition n'est utilisé que dans les cas ou les violations les plus extrêmes, ce qui exclut, de fait, la possibilité d'écarter totalement un acteur des technologies du marché unique.