TikTok : accord conclu aux US avec Oracle et Walmart, qui sortira grand vainqueur du deal ?

Sur le plan économique, TikTok Global est censée embaucher 25 000 personnes aux États-Unis et rapporter plus de cinq milliards de dollars d'impôts au Trésor. Encore un vœu de Donald Trump exaucé. Le président américain semble être le grand gagnant de ce deal. Reste à savoir désormais si la nouvelle entreprise TikTok Global sera boostée par l'algorithme de recommandations de l'application (que l'État chinois ne veut pas céder) ou non.