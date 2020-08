Triller prêt à poser 20 milliards de dollars sur la table pour racheter son concurrent TikTok ?

Alors que les délais imposés par les différents décrets pris par Donald Trump rapprochent chaque jour un peu plus TikTok de l'inéluctable, le groupe ByteDance, maison-mère de l'application mobile, n'a toujours pas trouvé de « repreneur » pour ses activités nord-américaine, australienne et néo-zélandaise. Il n'a en tout cas pas encore tranché. Et après Microsoft, Oracle, Twitter et Walmart, un nouveau candidat s'est déclaré, en la personne de Triller, concurrent de TikTok. Sauf que le groupe chinois n'a visiblement pas reçu d'offre en conséquence.