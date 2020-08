TikTok : Kevin Mayer, PDG, quitte son poste après seulement 3 mois d'activité

Intronisé le 1er juin dernier, Kevin Mayer quitte aujourd’hui ses fonctions de P.-D.G. chez TikTok. Une décision motivée dans un email par l’intéressé, qui explique avoir longuement réfléchi au climat géopolitique actuel, et à ce que cela implique pour sa fonction.

« Ces dernières semaines, alors que l’environnement politique a drastiquement changé, j’ai beaucoup réfléchi aux changements structurels que cela impliquerait [pour l’entreprise], et ce que cela signifie pour la fonction que j’endosse, écrit Kevin Mayer dans son courriel. Dans ce contexte, et alors que nous espérons parvenir à une résolution très prochainement, c’est avec le cœur lourd que je voulais vous faire savoir que j’ai décidé de quitter la société ».

Contactée par l’agence de presse, TikTok a reconnu la décision de ce qui est désormais son ex-P.-D.G., et ajoute que la dynamique politique de ces derniers mois a « significativement changé » la portée du rôle de Kevin Mayer.

Dans un autre email, Zhang Yiming, P.-D.G. de ByteDance, la maison-mère de TikTok, a assuré être à pied d’œuvre pour « trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au niveau international, et plus particulièrement aux États-Unis et en Inde ». L’homme à la tête du conglomérat reconnait dans un second temps que le contexte d’embauche de Kevin Mayer représentait « le moment le plus difficile » de l’histoire de l’entreprise. Et que ce genre de circonstances n’a fait que rendre sa fonction plus complexe.