Le "boss" de Disney+, Kevin Mayer, s'en va vexé et prend la tête de TikTok

© Primakov / Shutterstock.com

Recalé dans la course à la présidence du géant du divertissement il y a quelques mois, le dirigeant n'a pas souhaité poursuivre l'aventure chez Mickey. Il aura désormais à sa charge plus d'un milliard d'utilisateurs.

Après avoir contribué avec succès au lancement de la plateforme Disney+ et passé la grande majorité de sa carrière dans la compagnie américaine, Kevin Mayer a démissionné de la présidence de la division Direct-to-Consumer and International, qui regroupe les activités de streaming et de productions télévisuelles internationales (VoD, contenus Internet, réseau de chaînes de télévision), pour rejoindre la firme ByteDance et prendre la tête de la célèbre application TikTok.

Un poste stratégique chez ByteDance

À l'origine du départ de The Walt Disney Company : probablement une guerre d'ego. Kevin Mayer, 58 ans, était vu par beaucoup comme le candidat naturel à la succession de Bob Iger comme président. En février dernier, le conseil d'administration de la société lui avait préféré Bob Chapek, une autre figure du groupe alors patron de la division Parks, Experiences and Products. Kevin Mayer (rien à voir le champion du monde tricolore et vice-champion olympique du décathlon) n'a finalement pas digéré ce choix. Vexé de ne pas avoir été choisi pour prendre la direction de TWDC, il a préféré claquer la porte et accepter un pont d'or en Chine.

Direction Pékin désormais pour Kevin Mayer, qui a été nommé lundi chef d'exploitation de ByteDance, le conglomérat chinois dont il va prendre la charge du développement international et où il supervisera les ventes, le marketing, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques. Une mission ô combien stratégique donc, pour une entreprise qui se développe très vite et doit faire face à certaines accusations de censure. Il œuvrera tout de même toujours depuis Los Angeles, même si des déplacements fréquents à Pékin sont prévus.

Mais surtout, Kevin Mayer devient le nouveau directeur général de TikTok, l'application mobile de partage de vidéo développée par ByteDance, qui a franchi au mois d'avril le cap des 2 milliards de téléchargements (dont 172 millions aux États-Unis) et compterait près d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. « Kevin est l’un des patrons de l’industrie du divertissement les plus accomplis au monde , il est donc très bien placé pour propulser le portfolio de produits de ByteDance au niveau supérieur », a déclaré à son sujet Zhang Yiming, fondateur et PDG de ByteDance.



Pas de report pour la deuxième saison de The Mandalorian, affirme Disney Lire aussi :

Kevin Mayer laissera sa trace chez Disney

Kevin Mayer aura vécu une carrière particulièrement riche de l'autre côté de l'Atlantique. Le nouveau boss de TikTok est arrivé chez Disney en 1993 pour un premier passage qui l'a conduit ensuite à diriger Playboy.com en 2000 (la raison cachée de sa non-nomination comme PDG de Disney ?) pendant quelques mois. Finalement, Mayer est rentré au bercail en 2005 en tant que vice-président exécutif, stratégie d'entreprise, développement des affaires et technologie.

Il fut l'un des artisans des rachats des licences et studios Pixar, Lucasfilm et Marvel Entertainment, et de l'acquisition de 21st Century Films plus récemment.

Depuis mars 2018, il occupait le poste de président de Walt Disney Direct-to-Consumer and International, depuis lequel il a grandement contribué à la naissance de la plateforme de streaming vidéo Disney+, qui aujourd'hui est un succès non démenti avec plus de 50 millions d'abonnés dans le monde en l'espace de quelques mois.

Notons enfin que du côté de Disney, c'est Rebecca Campbell qui occupera désormais son poste. Elle était la présidente du Disneyland Resort à Anaheim, le parc originel. Elle a aussi contribué au plan de lancement de Disney+ et est une vraie personnalité du groupe.