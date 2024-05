TikTok développerait un clone de son algorithme de recommandation pour satisfaire les États-Unis

Dans une publication sur X.com, l'application dément les informations de Reuters, la qualifiant de « factuellement trompeuse et inexacte ». « La "cession qualifiée" exigée par la loi pour permettre à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis n'est tout simplement pas possible : ni sur le plan commercial, ni sur le plan technologique, ni sur le plan juridique. Et certainement pas dans le délai de 270 jours requis par la loi », poursuit-elle, sans pour autant spécifier quels éléments de l'enquête de Reuters sont faux. Le média « maintient ses informations », a indiqué l'un de ses porte-paroles.