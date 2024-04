TikTok : Bytedance préférera quitter les États-Unis plutôt que de vendre son application

En effet, les comptes TikTok représenteraient une partie assez faible des revenus du groupe, alors que les algorithmes de l'application, qui seraient transmis à d'autres en cas de vente, sont considérés comme fondamentaux pour ByteDance. Les utilisateurs américains représentent environ 25% des revenus de TikTok, et TikTok elle-même ne représente qu'une partie des revenus de ByteDance, dont l'essentiel de l'activité s'effectue en Chine à travers son application sœur Douyin.

Or, les algorithmes qui ont fait le succès exceptionnel de TikTok sont les mêmes sur Douyin, et sont considérés comme meilleurs que ceux des concurrents du groupe dans l'empire du Milieu, tels que ceux de Tencent ou de Xiaohongshu (aussi connu sous le nom de RED). Autant dire qu'il n'y a quasiment aucune chance de voir TikTok partir ailleurs, et révéler le secret de ses algorithmes. Les fans de TikTok aux États-Unis (et ils sont nombreux, avec 170 millions d'utilisateurs !) vont-ils bientôt tous devoir se mettre aux VPN ?