TikTok : mais où en est-on de la vente des activités américaines ?

TikTok n'est toujours pas officiellement vendue aux États-Unis. On sait désormais que l'application n'est pas loin de boucler un deal avec Walmart et Oracle, et que sur le principe, l'administration Trump est d'accord. Mais deux éléments se heurtent encore à la finalisation des négociations : ByteDance qui demande à Pékin de faire une exception pour l'exportation de son algorithme d'un côté, et un juge américain, qui a demandé jeudi au gouvernement américain de décaler l'interdiction du service de l'autre. Une preuve qu'elle telle opération demande du temps.