TikTok propose une coalition mondiale des réseaux sociaux face aux contenus dangereux

TikTok milite pour une approche collaborative qui consiste en l'identification et le signalement le plus tôt possible. La directrice par intérim de TikTok, Vanessa Pappas, a ainsi adressé un courrier aux dirigeants et représentants de neuf plateformes sociales ou de contenus de façon à les inviter à souscrire à un protocole d'accord (Memorandum of Understanding). Le texte pousserait les sociétés partenaires à s'alerter mutuellement de tout contenu violent, haineux ou visuellement dangereux sur l'ensemble de leurs plateformes respectives.