Kriz4liD

Quand c était Facebook et Snapchat, on fermait les yeux, mais quand c’est tiktok on en fait la news de la semaine !

Genre Facebook n était au courant qu il y avait de l ingérence politique, des images et vidéos de gens qui se font décapité et des fakenews a gogo ? Sur Snap aussi c était limite du contenu pour adultes mais destiné aux gamins . C’est encore le cas mais on préfère pointer du doigt tiktok .

Je ne défend pas tiktok, mais sur cette news par exemple , on fait un contrôle H remplacer tiktok par Facebook et on aurait exactement le même résultat.