TikTok, trop addictif ? Un État américain porte plainte contre le réseau social chinois

En conséquence, l'organisation demande à TikTok de se conformer à la loi de l'Utah « de manière préliminaire ou permanente » ainsi qu'une « restitution et des dommages et intérêts dépassant largement les 300 000 dollars », et 300 000 dollars de pénalités civiles. Il reste à voir ce que les tribunaux en penseront et comment l'entreprise chinoise réagira.

La plainte de l'Utah ne s'inscrit pas seulement dans le cadre d'une suspicion croissante à l'égard des activités de TikTok. L'État avait en effet déjà fait parler de lui plus tôt dans l'année en obligeant les médias pornographiques à davantage contrôler l'entrée des mineurs sur leurs plateformes. Cette démarche n'est pas isolée, mais démontre que les régulateurs cherchent à contrôler un peu plus ce qu'il se passe sur Internet. Et surtout, à protéger les mineurs qui y sont de plus en plus confrontés.