TikTok : addiction, non-respect des règles... la France peut-elle mettre le réseau chinois au pas ?

Par ailleurs, le rapport d'enquête pointe les pratiques de TikTok en matière de données personnelles. Cinq ans après être arrivé en France, le réseau social ne respecte toujours pas les règles et est le pire élève parmi les principaux réseaux sociaux, loin derrière Google et Meta, pourtant multi condamnées en la matière. Et la liste ne s'arrête pas là. La plateforme est également accusée de ne pas respecter la propriété intellectuelle en matière de musique. Elle est accusée de piraterie intellectuelle par la SACEM, et ses pratiques addictives sont aussi pointées du doigt.