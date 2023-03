Incroyable : TikTok pas loin d'égaler le temps de visionnage de Netflix aux États-Unis

TikTok est un véritable raz-de-marée dans le vaste monde des réseaux sociaux, qui dévaste tout sur son passage. En France, la plateforme, addictive, veut d'ailleurs limiter le temps d'écran de ses plus jeunes utilisateurs. Et si l'application chinoise est largement adoptée par les plus jeunes utilisateurs, ceux issus des millenials et de la génération X (qui ont entre 25 et 54 ans), dépasseront, en 2023, les 45 minutes d'usage quotidien de la plateforme, selon le cabinet.