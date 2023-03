Parce que trop addictif, TikTok va limiter le temps d'écran des plus jeunes : voilà comment ça va marcher

Cette mesure, prochainement mise en place, n'est pas la seule que TikTok propulse. Par défaut, les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans voient déjà leur compte TikTok paramétré en mode privé. Ils peuvent aussi débloquer ce mode, qui dissuade certains adolescents sensibilisés de tout montrer à tout le monde. La Messagerie Directe de l'application n'est ouverte qu'aux utilisateurs de plus de 16 ans, et seules les personnes de 18 ans et plus ont l'autorisation d'organiser un live sur TikTok.