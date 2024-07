Une faille dans TikTok donne accès à TikTok Shop aux utilisateurs de moins de 18 ans

TikTok Shop, c'est le petit dernier de la plateforme, né il y a moins d'un an. Il s'agit d'un espace consacré au shopping en ligne, directement intégré à l'application. L'idée ? Permettre aux utilisateurs d'acheter les produits qu'ils voient dans les vidéos en quelques clics seulement. Mais voilà, cette fonctionnalité est normalement interdite aux moins de 18 ans. Et pour cause ! On y trouve de tout : des jouets pour adultes, de la lingerie, des compléments alimentaires, voire des cigarettes électroniques.

Alors, comment cette faille fonctionne-t-elle ? Tout commence lors de l'inscription. Un ado ment sur son âge, prétendant avoir plus de 18 ans. Plus tard, ses parents lui demandent d'activer le contrôle parental avec la fonction Family Pairing (Connexion Famille). L'adolescent suit la procédure, indiquant cette fois qu'il est mineur. On pourrait penser que TikTok prendrait acte de cette information pour restreindre l'accès à TikTok Shop. Eh bien non ! L'onglet reste visible et accessible. C'est ce qu'a prouvé un test effectué par nos confrères de TechCrunch.

Cette faille soulève de sérieuses questions. TikTok ne vérifie pas la cohérence entre l'âge déclaré à l'inscription et le statut « adolescent » indiqué lors de l'activation du contrôle parental. Résultat ? Des mineurs peuvent se retrouver exposés à des produits inappropriés, voire dangereux.

Le plus inquiétant ? Même en activant le mode restreint, l'accès à TikTok Shop n'est pas toujours bloqué. Les tests effectués montrent que la désactivation de ce mode nécessite parfois une désinstallation complète de l'application. Une complexité qui pourrait décourager certains parents.