Snapchat crée de nouvelles fonctionnalités pour protéger la confidentialité des utilisateurs

Quand on évoque les applications qui sont les plus utilisées parmi les jeunes, on pense évidemment tout de suite à TikTok, mais aussi à Snapchat. Cette dernière multiplie par ailleurs dernièrement les nouveautés. On avait ainsi appris il y a quelques semaines qu'il allait enfin être possible d'éditer les messages envoyés. Et aujourd'hui, ce sont des fonctions destinées à améliorer la sécurité qui arrivent sur le réseau.