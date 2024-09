Malgré des tentatives pour augmenter ses profits, comme le lancement de son offre payante, la plateforme n'a toujours pas atteint la rentabilité après plus d'une décennie d'existence. « La croissance de notre activité de publicité numérique est l'un des éléments les plus importants de notre potentiel de revenus à long terme, et les investisseurs sont préoccupés par le fait que nous ne croissons pas plus vite », s'inquiète Spiegel.