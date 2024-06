X va rendre payante la diffusion de vidéos en direct

Avec le changement de propriétaire à la tête de X, devenu Twitter, c'est un nouveau business model qui est petit à petit mis en place par Elon Musk. L'objectif ? Générer le plus de revenus possible directement sur la plateforme, afin d'améliorer les finances du réseau social, constamment déficitaires. Et dans cette optique, le milliardaire cherche à rendre l'abonnement payant plus intéressant, en y multipliant les options. Quitte à monétiser certaines options normalement gratuites.