Voici Grok, l'intelligence artificielle anti-ChatGPT d'Elon Musk !

Cette IA devrait selon Elon Musk se démarquer de ses concurrents par un caractère plus léger, adepte de l'humour et des sarcasmes. Au point même d'être portée à répondre à plus de demandes « sensibles » qu'un Bard ou qu'un ChatGPT ? Le milliardaire n'a pas donné plus de détails sur ces points.

Mais l'on peut rappeler que l'entreprise chargée de la création de cette nouvelle IA, xAI, n'a guère que quelques mois d'existence. On peut ainsi se demander si, hormis un certain nombre de changements cosmétiques, l'IA différera vraiment des autres produits actuellement sur le marché.

Pour ceux en tout cas qui auraient envie de tester le fameux Grok, sachez que « dès qu'il sera sorti de la phase bêta, le système Grok de xAI sera disponible pour tous les abonnés X Premium+. » Une nouvelle façon de pousser les utilisateurs de la plateforme à devenir des abonnés ?