Elon Musk recrute une équipe pour faire concurrence à ChatGPT

L'intelligence artificielle a beaucoup fait parler depuis l'explosion de la popularité de ChatGPT au mois de décembre dernier. Un chatbot capable de produire des textes poétiques, des explications sur des sujets techniques, ou même de coder des malwares. Une réussite technique qui a attiré les regards de géants comme Microsoft, Google, ou leurs équivalents chinois.

Elon Musk a lui aussi été piqué par ChatGPT. Il faut dire que l'ancien homme le plus riche du monde est un des membres fondateurs d'OpenAI en 2015, la firme à la base de l'agent conversationnel. Et même s'il a quitté son conseil d'administration en 2018, il s'est plusieurs fois exprimé ces derniers mois sur l'IA et ChatGPT. Mais s'il affiche un certain enthousiasme, l'homme d'affaires a aussi émis des critiques. Qui pourraient se matérialiser dans une solution de remplacement.