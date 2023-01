ChatGPT sait même écrire le code informatique d’un… malware

Check Point Research a procédé à l'analyse du script et confirmé les informations livrées par le cybercriminel. « Il s'agit bien d'un infostealer qui recherche 12 types de fichiers courants, comme des documents Office, des PDF et des images, et ce, sur l'ensemble du système », nous expliquent les chercheurs. Le même acteur a d'ailleurs utilisé l'agent conversationnel pour écrire du code Java et créer un logiciel malveillant qui, grâce à PowerShell, permet le téléchargement et l'exécution d'autres malwares.