GitHub et FileZilla utilisés pour déployer des chevaux de Troie bancaires, voici comment ne pas vous faire avoir

La campagne malveillante, baptisée GitCaught, exploite des services en ligne réputés comme GitHub et FileZilla pour diffuser une panoplie de logiciels malveillants et de chevaux de Troie bancaires tels qu'Atomic (alias AMOS), Vidar, Lumma (LummaC2) et Octo. L'objectif est de les faire passer pour des applications crédibles et populaires comme 1Password, Bartender 5, ou encore, pour ne citer que lui, Pixelmator Pro.



Les attaquants créent de faux profils et référentiels sur GitHub où ils hébergent des versions contrefaites de ces logiciels de confiance. Ces fichiers piégés sont conçus pour dérober les données sensibles des appareils infectés. Les liens menant à ces leurres malveillants sont ensuite intégrés dans plusieurs domaines propagés avec des campagnes de phishing, de publicités malveillantes et d'empoisonnement des moteurs de recherche.



Cette vaste opération semble être l'œuvre d'acteurs menaçants russophones installés dans la CEI. Outre GitHub, ils utilisent également les serveurs FileZilla pour la gestion et la distribution de leurs charges malveillantes.



Une analyse plus poussée révèle que cette campagne s'inscrit dans une offensive de grande ampleur visant à propager divers autres malwares comme RedLine, Raccoon, Rhadamanthys et sa troublante ressemblance avec Lumma, DanaBot et DarkComet RAT, et ce, depuis au moins août 2023. Les victimes atterrissant sur les faux sites d'applications sont également redirigées vers des charges utiles hébergées sur Bitbucket et Dropbox, soulignant l'abus généralisé des services légitimes.