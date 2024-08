Chaque jour qui se lève semble apporter avec lui une nouvelle campagne de malwares. Et si les méthodes ont de quoi résigner, les hackers, eux, ne se lassent pas de les améliorer pour les rendre plus efficaces pour eux, plus redoutables pour leurs victimes.

Cette fois, tout comme le soleil, les cybercriminels se lèvent à l'Est. C'est, en effet, un groupe russophone qui a mis au point une campagne aussi vaste que la Russie que les chercheurs de Kaspersky ont baptisée « Tusk ». Des clones quasi parfaits de sites Web populaires en guise d'appât, qui font télécharger et installer en lieu et place d'une application ou d'un logiciel, un cheval de Troie truffé de malwares. Sa mission étant de rafler tout ce qui se trouve sous ses sabots : mots de passe, coordonnées bancaires, portefeuilles et actif crypto… Attila serait vert de jalousie.