Stealc, ce nouveau malware voleur d'information explose... grâce à une campagne marketing sur le Dark Web

Stealc est un logiciel malveillant spécialisé dans le vol de données. Il est très régulièrement mis à jour, et les modifications sont directement communiquées via Telegram. D'après Plymouth, le malware est capable de s'attaquer aux données des navigateurs web, aux extensions et aux portefeuilles de crypto-monnaies. Il disposerait également d'un récupérateur de fichiers personnalisable, qui permet aux utilisateurs de cibler des choses très précises s'ils le souhaitent. Selon SEKOIA, le modèle économique de Stealc est médiocre, mais sa simplicité d'utilisation le rend dangereux. Il pourrait, en effet, être utilisé par des personnes disposant de compétences techniques limitées.

Quant à la popularité de Stealc, elle a pu être mesurée à travers la découverte de plus de 40 serveurs C2, et par la présence sur les forums de dizaines d'échantillons générés par d'autres utilisateurs. Dans son rapport, la société SEKOIA précise que le client est très léger (80 Ko), qu'il peut utiliser des DLL tiers valides, qu'il est codé en C ou encore qu'il est en mesure d'extraire automatiquement les fichiers ciblés. Au total, 22 navigateurs Web, 75 plugins et 25 portefeuilles ciblés ont été identifiés. Pour l'instant, la seule solution pour l'éviter reste de ne télécharger que des choses vérifiées, et de faire preuve de prudence.