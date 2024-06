Une fausse version crackée de CleanMyMac circule, comment vous en protéger

Apple ne fait désormais plus figure d'exception des systèmes d'exploitation inattaquables. Et ce nouveau malware en circulation prouve, s'il le fallait, aux utilisateurs de Mac qu'ils doivent redoubler de prudence et de vigilance pour préserver la sécurité de leurs appareils et données.

D'une manière générale, et parce que le téléchargement illégal, c'est mal, soyez extrêmement méfiants avec tout téléchargement en ligne, en particulier les versions « crackées » et autres contenus piratés qui constituent une porte d'entrée majeure pour les malwares. Privilégiez impérativement les sources officielles comme l'App Store.

Mettez systématiquement à jour votre système d'exploitation macOS ainsi que vos applications dès que des correctifs de sécurité sont disponibles. Les cybercriminels exploitent sans cesse les vulnérabilités non patchées.

Soyez particulièrement vigilant face aux apps douteuses ou d'origines suspectes. Une demande d'autorisation excessive ou des comportements anormaux doivent immédiatement vous alerter.

Effectuez régulièrement des analyses antivirus complètes pour détecter d'éventuelles intrusions, ainsi qu'un nettoyage approfondi pour supprimer tous résidus de menaces.