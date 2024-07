Google Ads détourné pour propager des malwares sur macOS : méfiez-vous de cette fausse pub pour Microsoft Teams

La filouterie a par la suite été confirmée au moyen d'une capture d'analyse réseau. Après s'être assurés que les clics sur la publicité provenaient bien d'internautes lambda, et non de bots ou de connexions VPN, les cyberattaquants recourent à des techniques de dissimulation de redirection qui font le lien entre l'URL initiale et la page de téléchargement corrompue.