Si vous comptez tester le navigateur Arc, soyez vigilants, une publicité malveillante traîne sur Google

C'est bien connu, plus on a du succès, plus on joue avec le feu. Plus un outil ou un logiciel est populaire, plus il intéresse les hackers. Désormais disponible sur les 2 OS les plus utilisés, Arc attire les convoitises. C'est ce qui doit être la première alerte, car ils sont souvent détournés pour apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google. Ils sont d'autant plus redoutables que parfaitement imités. Il est vivement recommandé d'ignorer tous les résultats promotionnels affichés par Google, qui peuvent avoir été détournés par les pirates même s'ils semblent légitimes. Le mieux étant encore de les zapper.



Vous pouvez également choisir une solution plus radicale que l'ignorance en installant un bloqueur de publicités dans votre navigateur est un bon réflexe pour se prémunir contre ce type d'annonces malveillantes. Il permet de masquer totalement ces résultats sponsorisés potentiellement dangereux.



Par ailleurs, prenez l'habitude de mettre en favori le site officiel du projet pour vos prochains téléchargements, sans avoir à repasser par un moteur de recherche où vous pourriez tomber sur un piège.



Si malgré ces précautions vous avez un doute après avoir cliqué sur un lien, vérifiez absolument l'authenticité du domaine avant de lancer le téléchargement. Un simple coup d'œil attentif à l'URL permet souvent de détecter les sites usurpateurs qui jouent sur des ressemblances trompeuses.



Enfin, un bon réflexe une fois le fichier téléchargé est de le soumettre à l'analyse d'un antivirus à jour. Cela permet de détecter les éventuelles charges malveillantes injectées avant même l'exécution du programme sur votre machine.