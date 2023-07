Le nouveau navigateur personnalisable Arc est enfin dispo pour tous !

L'interface d'Arc diffère de la plupart des navigateurs présents sur le marché. Sa façon de concevoir les onglets et les signets a séduit de nombreux spécialistes de la technologie et du design au cours des derniers mois. En effet, Arc revisite intégralement la structure traditionnelle du support de navigation. Les barres d’onglets, d’outils et de favoris disparaissent pour laisser place à une zone d’affichage qui occupe la quasi-totalité de l’écran, mettant l’accent sur l’ordre, la concentration et la productivité.