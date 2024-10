Le paysage Windows ARM continue de s’étoffer, et Arc Browser y trouve enfin une place de choix. Depuis son lancement sur macOS, ce navigateur singulier et orienté vers une navigation réinventée attire les curieux. Mais jusqu’ici, la compatibilité ARM manquait. C’est désormais chose faite, permettant à Arc d’ouvrir la voie à une concurrence convaincante face à Chrome et consorts.