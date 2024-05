Windows on ARM, c'est pour de vrai cette fois, et Microsoft la joue « all-in »

Lors de leur récent événement, la firme a annoncé des mises à jour significatives, notamment une nouvelle architecture et des fonctionnalités optimisées pour les processeurs ARM, promettant enfin une expérience convaincante sur cette plateforme​​. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les appareils ARM gagnent en popularité grâce à leurs performances énergétiques et leur puissance de calcul croissante. Microsoft mise désormais sur des partenariats solides avec Qualcomm et d'autres acteurs majeurs pour offrir une gamme d'appareils ARM plus performants, intégrant des unités de traitement neuronal (NPU) pour des capacités d'intelligence artificielle accrues. Avec ces nouveautés, Microsoft espère faire de Windows on ARM une plateforme viable et compétitive, notamment face aux Mac Apple Silicon​​.