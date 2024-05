Windows ARM et AI Explorer : ce qu'il faut attendre des annonces de Microsoft le 20 mai

Depuis maintenant de nombreux mois, Microsoft planche sur deux nouvelles Surface ARM : les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Après avoir présenté des mises à jour techniques de ses appareils en mars dernier, principalement destinées aux professionnels, le géant de la Tech devrait à présent dévoiler ses PC hybrides grand public. Les deux appareils devraient embarquer un processeur ARM Qualcomm Snapdragon X Elite et seraient prévus pour être expédiés à partir du mois de juin.

En se basant sur les informations de nos confrères de Windows Central, la Surface Laptop 6 sera itérée en deux versions : l'une embarquera une taille d'écran de 13,8 pouces tandis que l'autre jouira d'une dalle de 15 pouces. En matière de design, nous retrouverons logiquement des bordures plus fines et des coins arrondis. Elle serait également livrée avec un port USB-A, deux ports USB-C et un Surface Connect.

Enfin, pour la toute première fois dans l'histoire de la gamme, Microsoft fera l'impasse sur le modèle avec 8 Go de RAM. De ce fait, la configuration de départ de la Surface Laptop 6 embarquera 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.