Sans surprise, les prochains modèles de la gamme Surface de Microsoft seront orientés vers l'IA

Heureusement, l'IA ne sera pas la seule nouveauté/amélioration qu'apporteront ces deux prochaines versions. En effet, avec les puces ARM, les performances et l'autonomie devraient être en hausse, et espérons qu'elles seront aussi convaincantes que ce qu'Apple nous propose depuis l'arrivée de ses propres puces sur les MacBook.

La Surface Pro 10 pourrait également être équipée d'un écran plus lumineux, supportant le HDR et affichant une résolution de 2160 x 1440 pixels ou 2880 x 1920 pixels. De plus, il pourrait adopter une forme plus proche de celle du Surface Laptop Studio, avec des bords moins arrondis.

Quant au Surface Laptop 6, le plus petit modèle serait doté d'un écran de 13,8 pouces, légèrement plus grand que celui de son prédécesseur, et conserverait des bords plus fins, mais toujours arrondis. Enfin, l'appareil serait équipé d'un pavé tactile haptique, ce qui est plus que bienvenu.

Si ces informations devront être confirmées dans les mois à venir, les deux appareils en question devraient être commercialisés dans le courant de l'année prochaine.