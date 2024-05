Copilot + PC : Microsoft lance une nouvelle famille de PC ARM prêts pour l'IA

Les premiers modèles de Copilot + PC seront équipés d'une puce ARM développée par Qualcomm, la Snapdragon X Elite. L'éditeur n'a pas pu s'empêcher d'adresser un petit tacle à Apple, qui a depuis quelques années déjà switché vers l'architecture ARM avec ses puces Apple Silicon. Microsoft annonce en effet que les machines Copilot + PC sont « 58 % plus rapides qu'un MacBook Air M3 » et disposent d'une autonomie d'une journée complète, soit 15 heures de navigation web en continu et « 20 % de batterie en plus qu'un MacBook Air M3 15 pouces », selon l'entreprise. Pour ce faire, les ingénieurs de Microsoft ont aussi retravaillé Windows 11 pour obtenir cette hausse de performances.

Les modèles Copilot + PC devront répondre à des spécifications techniques minimales. Microsoft indique que ces ordinateurs devront intégrer au minimum 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire et un NPU (Neural Processing Unit) intégré pour traiter les tâches d'intelligence artificielle.