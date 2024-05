Microsoft annonce Recall et GPT-4o dans Copilot à son Surface Event de mai

La véritable vedette de l'événement était sans conteste Recall, un nouvel outil intégré à Windows 11 qui promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur PC. Recall enregistre et organise toutes les activités de l’utilisateur, permettant de retrouver facilement des documents, des sites web visités, et même des conversations de réunions via des commandes en langage naturel. L'intégration locale garantit que les données restent sur l'appareil, renforçant la confidentialité et la sécurité​​.