Microsoft Build 2023 : voici les 5 grosses annonces à retenir, et petit indice, il y a de l'IA au menu

On l'aura compris, la firme menée par Satya Nadella s'investit pleinement dans le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle. Windows, le système d'exploitation utilisé par les 3/4 de la population mondiale (2022), va accueillir en son interface son propre assistant IA. Windows Copilot sera à même d'aider l'utilisateur à effectuer plus rapidement des tâches qui nécessiteraient plusieurs actions. Par exemple, il devrait être possible de demander par du texte à l'assistant d'activer le mode sombre ou de mettre en place des paramètres pour accroître la concentration à un moment donné. D'après Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, Windows serait devenu la plateforme PC pionnière en raison de ces implantations inédites. Cette approche d'assistance virtuelle centralisée permettrait aux utilisateurs de se concentrer sur le cœur de leurs tâches plutôt que de dépenser de l'énergie et du temps à faire fonctionner certains logiciels.